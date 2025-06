Moto3, la tappa di Assen sugellerà la fuga in classifica generale di José Antonio Rueda?

Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2025. Dopo la splendida tappa italiana del Mugello, si torna subito in azione su un’altra pista sulla quale tutti vogliono vincere: stiamo parlando del Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Assen la cosiddetta “Università delle moto”.

Siamo giunti alla decima tappa del campionato, per cui sostanzialmente siamo giunti al giro di boa della stagione. In questo momento la Moto3 sembra decisamente indirizzata verso José Antonio Rueda. Lo spagnolo della KTM vola in classifica generale con 162 punti (cinque successi in nove uscite) e un margine di vantaggio di ben 56 lunghezze sul connazionale Angel Piqueras e 57 sull’ennesimo iberico Alvaro Carpe.

Alle loro spalle sembrano ormai distanti Joel Kelso (-69 punti) e Maximo Quiles (-77) che, da rookie, sta bruciando le tappe e inserendosi sempre più prepotentemente ai piani alti della classifica. Nelle ultime 3 uscite, dopotutto, il pilota classe 2008 ha davvero impressionato con 2 secondi posti tra Silverstone e Aragon e il successo del Mugello.

In casa Italia, invece, prosegue una annata con troppi alti e bassi, spesso nemmeno per colpe proprie. Luca Lunetta si trova al settimo posto della graduatoria con 63 punti dopo il ritiro del Mugello (secondo stagionale), quindi Dennis Foggia è 12° con 49 punti ma, finalmente, ha piazzato la zampata con il terzo posto nella gara di casa. Con Matteo Bertelle ancora out per infortunio e Stefano Nepa e Guido Pini sempre alle prese con occasioni mancate, la sensazione è che anche ad Assen gli italiani faranno da spettatori nella classe più leggera.