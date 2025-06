Moto3, José Antonio Rueda vince ad Assen. Bruttissima caduta di Luca Lunetta

È stato lo spagnolo Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a imporsi nel GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di Moto3. Una vittoria importante per l’iberico, che con questo risultato può allungare in classifica generale viste le cadute che ci sono state nel corso di questa gara. A completare il podio troviamo l’altro spagnolo David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 0.144 e l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).

Solito arrivo in volata tra i piloti della minima cilindrata e bravissimo Rueda a rimanere lontano dai guai e a monetizzare alla grande, considerando anche la caduta di Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) nelle ultime fasi della gara, tra i protagonisti della categoria nelle ultime uscite.

Diversi incidenti si diceva sul tracciato dell’Università del Motociclismo, come quello di Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), nella percorrenza della chicane prima del rettilineo dei box, insieme al giapponese Taiyo Furusato e allo spagnolo Adrian Fernandez. Una brutta caduta in cui Lunetta, purtroppo, è stato investito da chi si trovava alle sue spalle, ricevendo un brutto colpo alla schiena e soprattutto alla gamba destra (tibia fratturata, stando ai primi accertamenti). Un crash che si è verificato nel penultimo giro, portando alla bandiera rossa nel successivo.

Tornando ai risultati della corsa, quarto e quinto posto per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI). Il migliore degli italiani è stato Denni Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) a 2.334. Cadute per Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) e per Leonardo Abruzzo (GRYD – Mlav Racing) e problema tecnico al via per Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).