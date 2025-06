Moto3, José Antonio Rueda svetta nelle pre-qualifiche ad Aragon. Carraro e Lunetta in top-10, caduta per Pini

Più forte di tutto e di tutti. Lo spagnolo José Antonio Rueda, leader del Mondiale 2025 di Moto3, ha ribadito il concetto nel corso delle pre-qualifiche del GP di Aragon (Spagna), ottavo appuntamento del campionato della minima cilindrata. Il centauro iberico, in sella alla Red Bull KTM Ajo, ha firmato la miglior prestazione del turno, nonostante una caduta nelle fasi finali.

Rueda ha siglato il crono di 1:57.348 a precedere i connazionali David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e David Almansa (Leopard Racing), rispettivamente di 0.078 e di 0.223. Una dimostrazione di forza del primatista stagionale, intenzionato a dare un seguito alla serie di vittorie delle ultime uscite e a rafforzare il suo ruolo di primattore nella categoria. A completare la top-5 altri spagnoli: Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) quarto in 1:57.661 e Adrian Fernandez (Leopard Racing) quinto in 1:57.881.

Per quanto riguarda i centauri nostrani, Nicola Carraro e Luca Lunetta hanno terminato ai margini della top-10, centrando tranquillamente l’obiettivo della Q2. Carraro, sulla Honda Rivacold Snipers Team, ha stampato il nono crono di 1:58.389, mentre Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) ha ottenuto il decimo tempo di 1:58.402.

Niente da fare, invece, per Riccardo Rossi e Dennis Foggia, costretti a iniziare dalla Q1 domani: il pilota della CFMOTO Viel Aspar Team ha concluso 17° in 1:58.926, mentre Rossi si è classificato 16° con la Honda del Team Snipers (1:58.333). Caduta per Guido Pini, tra i protagonisti della FP1. Il giovane centauro italiano ha rimediato un colpo al dito di una mano e terminato 19° in 1:59.196 sulla KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact.