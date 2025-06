Moto3, Alvaro Carpe svetta nella FP1 bagnata di Assen. Pini 7° davanti a Lunetta

Alvaro Carpe ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen è la pioggia (assieme ad una temperatura autunnale di 14°) la grande protagonista. Dopo le precipitazioni della notte, infatti, la pista risulta ancora bagnata, rovinando i piani dei protagonisti della classe più leggera.

Da questo scenario così difficile, che ha visto ovviamente diverse scivolate, è emerso il blocco spagnolo. Davanti a tutti, infatti, troviamo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 1:46.078 con 111 millesimi di vantaggio sul connazionale Maximo Quiles (CFMoto Aspar) e 379 su Angel Piqueras (Honda Leopard). Quarta posizione per il neozelandese Corman Buchanan (KTM BOE) a 453 millesimi, quinta per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 494 mentre è sesto un ennesimo iberico, David Munoz (KTM Intact GP) a 729.

Per trovare il primo degli italiani occorre scendere fino alla settima posizione di Guido Pini (KTM Dynavolt) a 905 millesimi da Carpe, quindi alle sue spalle Luca Lunetta (Honda SIC58) ottavo a 1.018, quindi nono l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 1.257, mentre chiude la top10 il leader della classifica generale, 0lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 1.437.

Si ferma in 12a posizione Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.804, quindi 17° Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 2.502, mentre Stefano Nepa (Honda SIC58) è 21° a 2.910 con Dennis Foggia (CFMoto Aspar) che chiude in 25a posizione a 4.161. A questo punto la classe più leggera si prepara per le pre-qualifiche che prenderanno il via alle ore 13.15 e che andranno a definire la top14 che domani potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.