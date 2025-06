Moto3, Alvaro Carpe strappa la pole al Mugello. Carraro il migliore tra gli italiani

Fulmine Alvaro Carpe. Il rookie ha conquistato la prima pole position della carriera in occasione del GP d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025 in scena questo weekend sul tracciato del Mugello. Prestazione fantastica per lo spagnolo, capace tra le altre cose di compiere un sorpasso sull’asse Casanova/Savelli-Arrabbiata ai danni di Piqueras durante il suo giro lanciato.

Nello specifico il centauro della Red Bull KTM Ajo ha stampato il tempo di 1:54.733, precedendo di 0.237 il compagno di squadra, nonché leader della classifica provvisoria, Josè Antonio Rueda, secondo davanti a un buon Scott Odgen (CIP Green Power), terzo a 0.299.

Seconda fila per l’appena citato Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets _MSI) con uno scarto di +.674 rispetto al primo della classe. Vicino Jacob Roulstone (Red BULL KTM Tech3), quinto a 0.691, e Valentin Perrine (RED BULL KTM Tech3), sesto a 0.733. Alle sue spalle David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), settimo a 0.858.

Lontani, purtroppo, gli italiani: il migliore del lotto è stato Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), dodicesimo a 1.063; da menzionare poi Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), quattordicesimo a 1.213, e Dennis Foggia (CFMOTO VIel Aspar Team), undicesimo a 1.402. Diciottesimo invece Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) a 2.775. Gli altri non hanno superato il Q1.