Moto3, Almansa in testa nelle pre-qualifiche al Mugello. Tre italiani nei primi quattordici

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche Moto3 valide per il Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Mugello, i migliori quattordici piloti della manche hanno conquistato l’accesso alla Q2 di domani, che determinerà la griglia di partenza. Il più veloce è stato David Almansa (Leopard Racing) con il crono di 1:55.535.

Subito dietro il giapponese Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia), secondo a 0.032 dalla testa. Terza piazza per l’altro nipponico in griglia, Ryusei Yamanaka (Frinsa-MT Hemlets-MSI) a 187 millesimi dalla prima posizione. Accede al Q2 con il quarto tempo (+0.206) Joel Kelso (LEVELUP-MTA), che è riuscito ad anticipare l’italiano Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse,+0.266).

Sesto posto per Scott Ogden (CIP,+0.272), settimo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo,+0.381). Completano poi la top 10 Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech 3,+0.418), Angel Piqueras (Finsa-MT Hemlets-MSI,+0.432) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo,+0.443). Accedono al Q2 anche gli italiani Riccardo Rossi (+0.468) e Nicola Carraro (+0.504) del Rivacold Snipers Team, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione.

Non riesce invece ad entrare nei quattordici Dennis Foggia (CFMOTO Valresa Aspar Team), che conclude 15° a 0.770 dalla testa. Resta fuori anche Stefano Nepa (SIC 58 Squadra Corse), 19° a 1.014 dalla prima posizione. Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) è stato vittima di una caduta nei primi giri e non è più tornato in pista. Il rookie ha concluso così la prova in 24ma posizione e sarà costretto a disputare la Q1.