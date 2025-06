Moto3: al Mugello nuovo assolo di Rueda? Speranza per gli italiani

La parola d’ordine sarà una: riscatto. Dopo l’inaspettata ottava piazza strappata ad Aragon, Josè Antonio Rueda è motivato a tornare in carreggiata. E lo vuole fare fin da subito, ovvero dal GP d’Italia, nona tappa del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo fine settimana al Mugello.

Il centauro in forza alla Red Bull KTM Factory Racing, protagonista indiscusso di questa stagione, potrebbe trovare sulla pista toscana un altro, preziosissimo, allungo. Ricordiamo infatti che lo spagnolo al momento guida le operazioni con 149 punti, seguito da Angel Piqueras (Frinsa – MT Helmets – MSI), secondo con 97 davanti a Joel Kelso (LEVEL UP – MTA), terzo a 86, e ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Factory Racing), quarto a 84.

Non dovrebbero esserci particolari problemi da un punto di vista meteorologico, anche se potrebbero palesarsi delle temperature elevate, fattore che porterà i rispettivi team a pianificare la giusta strategia. Lo scorso anno a trionfare fu David Alonso precedendo Daniel Holgado e Collin Veijer. Attenzione però perché David Munoz, reduce dal trionfo di Aragon, centrò la quinta posizione, dimostrando grande Confienza con il tracciato.

Inutile dire che i fari saranno puntati anche sui piloti italiani, tutti speranzosi di poter ben figurare davanti al pubblico di casa. Vedremo in tal senso come si comporteranno i vari Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), Dennis Foggia (LEVEL UP – MTA), Stefano Nepa (SIC58 Squara Corse), il rookie Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team).