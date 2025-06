Moto2, Vietti secondo nelle pre-qualifiche del Mugello dietro Salac. Quinto Arbolino

Dopo la Moto3, si sono concluse anche le pre-qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Mugello i piloti si sono dati battaglia per conquistare le prime quattordici posizioni che hanno dato accesso diretto al Q2 di domani: il più veloce è stato il ceco Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team) con il crono di 1:50.208.

Seconda posizione per un ottimo Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) che, dopo la terza posizione delle FP1, accede al Q2 con un ritardo di soli 0.080 dalla prima posizione. Completa la top 3 lo spagnolo Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP), leader del campionato, con un distacco di 0.094 da Salac.

Vicino anche il belga Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego), quarto a 166 millesimi dalla testa. Quinta piazza per Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, +0.261) che riscatta la non brillante prestazione della prima manche di prove libere.

Completano poi la top 10 Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2, +0.366), Daniel Holgado (CF MOTO Inde Aspar Team, +0.392), Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team, +0.437), Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team, +0.461) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, +0.564).

Le ultime quattro posizioni utili per qualificarsi al Q2 sono state occupate da Marcos Ramirez (OnlyFans American Team, +0.593), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP, +0.685), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team, +0.699) ed Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego, +0.700). Il prossimo appuntamento per la Moto2 sarà quello delle FP2, in programma domani alle ore 9.25.