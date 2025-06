Moto2, Manuel Gonzalez vince al Mugello e allunga in classifica. Vietti rimonta e chiude 5°

Manuel Gonzalez ha vinto il GP d’Italia 2025, imponendosi di forza sul circuito del Mugello al termine di una gara condotta con grande personalità. Il centauro spagnolo della Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha operato il sorpasso ai danni del connazionale Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2) all’Arrabbiata del settimo giro, i due si sono punzecchiati nelle successive due tornate e poi Gonzalez ha operato un forcing perentorio, grazie a cui ha progressivamente distanziato Arenas trionfando con un vantaggio di 1.409.

A oltre tre secondi il terzetto guidato dallo spagnolo Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), che in volata ha regolato il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), quinto in sella alla prima Boscoscuro al traguardo dietro a quattro Kalex. Il centauro italiano è andato lungo al quinto giro, poi si è reso protagonista di una bella rimonta, è risalito al sesto posto quando mancavano cinque giri, poi è andato a riprendere Canet e Moreira ma non ha avuto il tempo per attaccarli con convinzione e puntare al podio.

Manuel Gonzalez e Aron Canet si erano presentati in Toscana a parità di punti in testa alla classifica generale, con 28 lunghezze di vantaggio su Moreira e 29 sul belga Barry Baltus. Ora Gonzalez guida la graduatoria in solitaria con nove punti di margine nei confronti i Canet, il duello per la conquista del titolo iridato si sta infiammando. Prossimo appuntamento nel weekend del 27-29 giugno con il GP d’Olanda sul mitico tracciato di Assen, la ribattezzata Università del Motociclismo.