Moto2, la tappa di Aragon definirà meglio la classifica generale? David Alonso vuole inserirsi ai piani alti

Siamo ufficialmente giunti ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025.

Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, siamo pronti per vivere una tappa di capitale importanza per l’intero campionato. Dopo quanto accaduto a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, la situazione a livello di classifica generale si è fatta decisamente più incerta con un gruppo di testa che si è ampliato.

Davanti a tutti rimane sempre Manuel Gonzalez nonostante lo “zero” di Silverstone con 111 punti e appena 3 lunghezze di margine su Aron Canet che, tuttavia, in Inghilterra non era andato oltre il quarto posto. Alle loro spalle Jake Dixon a 29 lunghezze (con un misero 11° posto nella corsa di casa), quindi quarto Barry Baltus a 73 (anche lui a secco nell’ultimo appuntamento, quindi si ripropongono con forza Diogo Moreira quinto a 70 punti e Senna Agius che, dopo il successo di Silverstone, si è portato a quota 64 punti.

In casa Italia, invece, la stagione prosegue in tono minore. Celestino Vietti, dopo il sesto posto britannico, si è portato in settima posizione nella classifica generale con 52 punti, mentre Tony Arbolino prosegue nelle sue difficoltà e rimane 14a posizione a 31. I due italiani continuano in una annata con troppi alti e bassi, mentre tra i piloti che provano a mandare un segnale importante c’è David Alonso. Il campione in carica della Moto3, infatti, ha conquistato il primo podio della sua avventura in Moto2 e vuole dare il via ad una seconda parte di stagione da grande protagonista.