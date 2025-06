Moto2, guizzo di Ortolà nella FP2 del GP di Olanda. Fuori dalla top10 gli italiani

Prosegue il dominio della Spagna ad Assen in questo sabato mattina. Dopo che in Moto3 gli iberici hanno piazzato 4 piloti nelle prime 4 posizioni, anche nella classe mediana gli spagnoli dominano la scena monopolizzando le prime tre posizioni della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025.

Sullo splendido tracciato olandese il miglior tempo della sessione mattutina porta la firma di Ivan Ortolà (Boscoscuro MSI) in 1:35.565 (prima volta che il rookie chiude al comando un turno da quando è sbarcato in Moto2) con un margine si appena 5 millesimi sul connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) che appare prontissimo a puntare al bersaglio grosso nella gara di domani e 33 su Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP).

Quarta posizione per il belga Barry Baltus (Kalex Fantic) a 69 millesimi dalla vetta, confermando l’equilibrio assoluto che regna in pista, mentre in quinta a 134 troviamo l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP). Sesta posizione per un altro spagnolo, Albert Arenas (Kalex Gresini), a 136 millesimi, quindi settimo il britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) a 317, ottavo l’ennesimo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 463, quindi nono il ceco Filip Salac (Boscoscuro Marc VDS) a 477 con il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) che completa la top10 a 512.

Ancora una volta lontani gli italiani. Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) non va oltre la 15a posizione a 722 millesimi da Ortolà, mentre è ventesimo Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 876. A questo punto la classe mediana si concentra in vista delle qualifiche delle ore 13.45 che andranno a definire lo schieramento di partenza della gara di domani che, come al solito, scatterà alle ore 12.15.