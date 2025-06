Moto2, GP Italia 2025 in DIRETTA: Arbolino e Vietti per un acuto in casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici ed Amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento del Mondiale di Moto2. Dopo la prova di Aragon vinta da Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), l’attuale leader Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact) vuole tornare a trionfare per tentare un nuovo affondo in solitaria.

Non sarà tuttavia semplice per lo spagnolo, complice il buon stato di forma di Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), capace di conquistare la pole position segnando il crono 1:49.745 precedendo Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team). Il centauro attualmente saldamente in testa alla classifica piloti si è invece piazzato in seconda fila, precisamente in quarta piazzola.

Fari puntati poi su Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), apparso in buono spolvero fino a questo momento anche se chiamato alla rimonta dalla sesta casella, oltre che su Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2,+0.428), decimo. L’obiettivo per entrambi, inutile dirlo, è quello di centrare un piazzamento sul podio per poter festeggiare davanti ai propri tifosi.

Giro dopo giro, sorpasso dopo sorpasso, stoccata dopo stoccata per non perdersi davvero nulla dello spettacolo al Mugello. Si parte alle 12:15.