Moto2, Gonzalez in testa nelle pre-qualifiche di Aragon, italiani fuori dai quattordici

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche della Moto2, valide per il Gran Premio di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Motomondiale. Dopo la prima sessione di prove libere, con la migliore prestazione fatta segnare da Deniz Öncü, i piloti sono tornati in pista nel circuito spagnolo per ottenere l’accesso al Q2 di domani. Il primo posto nelle pre-qualifiche è stato ottenuto da Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Lo spagnolo, leader del campionato, ha siglato il crono di 1:50.548, anticipando il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), che si è fermato a 205 millesimi dalla testa. Terza piazza per il turco Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo), dominatore delle FP1, con un ritardo di 291 millesimi dalla prima posizione. Accede al Q2 anche l’americano Joe Roberts (OnlyFans American Team Racing,+0.334).

Chiude la top 5 il belga Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) che termina la sua prova a 416 millesimi da Gonzalez. Si piazza sesto l’olandese Zonta Vd Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing,+0.442). La top 10 è stata completata da Jake Dixon (Elf Marc VDS Racing,+0.462), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP,+0.466), Daniel Holgado (CF Moto Indar Aspar Team,+0.501) e Marcos Ramirez (OnlyFans America Racing Team,+0.508).

Entrambi gli italiani non sono riusciti ad entrare nei primi quattordici posti e saranno costretti a disputare il Q1. Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) ha concluso la sua prova in quindicesima posizione (1:51.388) mentre Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) ha ottenuto la 19esima piazza con il crono di 1:51.626. Domani verranno disputate le FP2 alle 9.25 e le qualifiche alle ore 13.45.