Moto2, Gonzalez contro Canet: pronti per l’ennesimo capitolo della sfida in quel di Assen

Mentre ci stiamo avvicinando ad ampi passi al giro di boa della stagione nella classe mediana e, di pari passo, anche alle vacanze estive, il Motomondiale si prepara per una delle tappe più storiche e affascinanti: stiamo parlando del Gran Premio di Olanda sullo splendido tracciato di Assen.

La pista della Drenthe, la cosiddetta “Università delle moto” è e rimane una di quelle sulle quali ogni pilota vuole vincere, anche se la rivoluzione del lay-out ha tolto un po’ del fascino del tracciato olandese. Ad ogni modo ci attende un fine settimana “oranje” davvero tutto da vivere con una Moto2 che continua a regalare emozioni a non finire in questa annata.

Dopo le prime nove tappe del campionato la classifica generale e, di conseguenza, la corsa verso il titolo della classe mediana, ci sta regalando un duello tutto in salsa spagnola. A guidare il gruppo si è riproposto Manuel Gonzalez che, dopo il successo del Mugello, è salito a quota 143 punti, con 9 lunghezze di margine su Aron Canet che, nella tappa italiana, si è accontentato del gradino più basso del podio. Alle loro spalle, a 43 punti dalla vetta in realtà, rimane Diogo Moreira, che prova in tutti i modi a non perdere il treno giusto.

Ad ogni modo i due spagnoli stanno confermando di averne di più rispetto ai rivali, e il loro duello ci condurrà fino a Valencia per capire chi si aggiudicherà il titolo della Moto2. In casa Italia, invece, si prosegue senza grossi sussulti. Celestino Vietti, anche perchè si trovava nella gara di casa, ha saputo piazzarsi in quinta posizione, dando un senso ad una parte di calendario che lo vedeva spesso lontano dal podio. Prosegue, invece, nell’anonimato, o quasi, il campionato di Tony Arbolino che, a parte il secondo posto di Austin, ha collezionato solamente piazzamenti oltre l’11a posizione…