Moto2: Filip Salac segna il miglior tempo nelle pre-qualifiche di Assen, bene Arbolino. Vietti in top 14

Terminano nel segno di Filip Salac le pre-qualifiche valide per il GP d’Olanda, undicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Assen. Prestazione importante per il pilota spagnolo, capace di segnare per l’occasione anche il nuovo record della pista.

Nello specifico il centauro arruolato tra le file dell’ELF Marc VDS Racing Team ha stampato il cronometro di 1:34.869, rifilando uno scarto di 0.346 al primo inseguitore, Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO), secondo davanti a Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale era riuscito a segnare anche lui il record della pista, salvo poi vedere il suo tempo cancellato. Ottimo comunque il passo sfoggiato dal leader della classifica piloti, sicuramente l’uomo da battere in vista della gara di domenica.

Rimane al vertice anche un buon Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), il quale si è accontentato di un ritardo di 0.545 precedendo Ivan Ortolà (QJMOTOR-FRINSA-MSI), quinto, e Joe Roberts (Only Fans American Racing Team), sesto a +0.687.

Da segnalare anche il piazzamento in top 14 strappato da Celestino Vietti (Folladore SpeedRS Team), tredicesimo con un gap di +1.109. Domani, sabato 28 giugno, si svolgeranno la FP3 (9:25) e le qualifiche (13:45).