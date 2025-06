Moto2, Diogo Moreira in pole-position ad Aragon. 11° Arbolino, Gonzalez e Vietti nelle retrovie

Temperature molto elevate ad Aragon nelle qualifiche dell’appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2 in Spagna. Sul tecnico tracciato iberico, i piloti della media cilindrata hanno dovuto fare i conti con un livello di grip non eccelso. A pagare dazio è stato il leader del campionato, Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact).

Il pilota iberico, in sella alla Kalex, ha perso l’anteriore nel suo time-attack e non è riuscito più a rientrare nel novero dei rider in grado di ottenere un tempo utile per lo schieramento di partenza di domani. Una possibilità, dunque, per gli altri di mettersi in mostra e conquistare la vittoria di tappa. Il riferimento è in primis a Diogo Moreira.

Il pilota brasiliano, in sella alla Kalex Italtrans Racing Team, ha ottenuto la pole-position col tempo di 1:49.940 a precedere il belga Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) di 0.222 e di 0.226 il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), velocissimo nel corso dell’intero week end. Quarto tempo per il secondo della classifica generale, Aron Canet, a 0.280. Il pilota spagnolo del Fantic Racing Lino Sonego cercherà di approfittare di quanto accaduto a Manu Gonzalez per fare punti domani. A completare la top-5 l’altro iberico Dani Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) a 0.467.

Più distanti dal vertice i piloti italiani. Tony Arbolino, costretto a passare dalla Q1, ha concluso in undicesima posizione a 0.746 dal leader. Il pilota lombardo, in sella alla Boscoscuro Blu Cur Pramac, non ha trovato la quadra soprattutto in frenata e la sua prestazione ne è stata influenzata. Ancora più indietro Celestino Vietti. Il piemontese (Beta Tools Speedrs Team) inizierà dalla 19ma casella domani.