Moto2, Diogo Moreira conquista la sua prima vittoria ad Assen. Lontani Vietti e Arbolino

La prima di Diogo Moreira in Moto2. Il brasiliano, in sella alla Kalex Italtrans Racing, è riuscito a sfruttare la terza pole-position stagionale e ha conquistato il successo del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2.

Sul circuito di Assen il sudamericano si è imposto con un vantaggio di 0.056 sullo spagnolo Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), mentre il leader del campionato, Manuel Gonzelez, si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio a 1.783 dalla vetta.

Bravo Moreira a tener botta nella sfida corpo a corpo a regalarsi il primo sigillo nella media cilindrata. Una prestazione di qualità. A completare la top-5 sono stati il britannico Jake Dixon sulla Boscoscuro Marc VDS a 2.364 e l’americano Joe Roberts sulla Kalex Onlyfan American Racing Team a 3.212. Con questi piazzamenti, Gonzalez è in vetta però con un margine più risicato nei confronti di Canet, distante appena cinque lunghezze. Terzo è Moreira a -31, intenzionato a recitare il ruolo del terzo incomodo.

Poche soddisfazioni per i colori azzurri in questa gara. Celestino Vietti (Boscoscuro Folladore SpeedRS Team) e Tony Arbolino (Boscoscuro BLU CRU Pramac) non sono andati oltre l’11° e il 13° posto finale, distanziati di 11.761 e di 19.492.