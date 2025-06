Moto2, Diogo Moreira conquista la pole-position ad Assen. Arbolino e Vietti nelle retrovie

Diogo Moreira si conferma specialista delle pole-position in Moto2. Il pilota brasiliano, in sella alla Kalex Italtran Racing, ha ottenuto la terza p.1 consecutiva, aggiornando il dato nell’appuntamento di Assen (Olanda) con il tempo di 1:34.777. Una grande prestazione per il pilota sudamericano (terzo della classifica generale), che in vista di domani vorrà lanciare il guanto di sfida al leader della classifica generale, Manuel Gonzalez (Liquy Moly Dynavolt Intact GP).

Lo spagnolo ha concluso col terzo tempo, dunque sarà anch’egli in prima fila, con un ritardo di 0.208 dalla vetta. Da sottolineare in seconda posizione, mai così avanti nel time-attack, l’altro iberico Ivan Ortolá che sulla Boscoscuro QJMOTOR – FRISA – MSI si è fermato a 0.072 da Moreira. Si preannuncia una domenica molto intensa, con l’altro spagnolo Aron Canet, secondo della classifica generale, che partirà quarto (+0.223) sulla Kalex Fantic Racing Lino Sonego.

Una sessione che è stata condizionata anche dall’incidente tra il ceco Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team) e l’iberico Alonso Lopez (Folladore SpeedRS Team), 14° e 17° in griglia. I due sono venuti a contatto nel primo settore, con Salac finito a terra e con la moto impazzita sulla pista, che per fortuna non ha colpito altri piloti.

VIDEO INCIDENTE LOPEZ-SALAC

Lopez, invece, ha probabilmente impattato contro la pedana della Boscoscuro e il colpo alla mano è stato pesante. Entrambi sono andati al centro-medico per gli accertamenti del caso.

Qualifiche poco fortunate per i piloti italiani. Tony Arbolino, sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac, non è andato il 15° tempo a 0.778 dalla vetta, mentre Celestino Vietti si è classificato 16° con un ritardo di 1.107.