Moto2, Deniz Oncu svetta in FP1 ad Aragon davanti a Gonzalez e Alonso. Azzurri nelle retrovie

Grande equilibrio nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2025, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Il miglior tempo è stato realizzato un po’ a sorpresa in 1’51″356 da Deniz Oncu, che si candida dunque ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend al MotorLand di Alcañiz.

Il turco del team Red Bull KTM Ajo ha preceduto di soli 29 millesimi il leader del campionato Manuel Gonzalez, che ha destato una buona impressione confermandosi uno dei grandi favoriti per la vittoria di tappa, mentre il rookie colombiano David Alonso si è attestato in terza posizione a 39 millesimi dalla testa dimostrando subito un ottimo feeling con la pista iberica.

Spagna rappresentata in top5 anche da Aron Canet e Marcos Ramirez, rispettivamente quarto e quinto a 193 e 227 millesimi dalla miglior prestazione assoluta della mattinata. Turno difficile per gli italiani, con Celestino Vietti 13° a 0.778 e Tony Arbolino addirittura 22° a 1.909 dal riscontro di Oncu. Nel pomeriggio spazio alle pre-qualifiche del GP di Aragon per la Moto2.

CLASSIFICA FP1 GP ARAGON MOTO2 2025

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.356 15 17 283.6

2 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’51.385 11 15 0.029 0.029 288.1

3 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’51.395 14 17 0.039 0.010 288.1

4 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1’51.549 14 16 0.193 0.154 282.9

5 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1’51.583 15 17 0.227 0.034 285.9

6 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’51.651 15 17 0.295 0.068 285.9

7 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’51.862 10 15 0.506 0.211 287.4

8 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’51.871 13 15 0.515 0.009 288.9

9 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.896 13 17 0.540 0.025 285.9

10 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1’52.069 12 17 0.713 0.173 285.1

11 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’52.118 11 15 0.762 0.049 283.6

12 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’52.125 10 15 0.769 0.007 282.9

13 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’52.134 13 17 0.778 0.009 288.1

14 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’52.190 12 17 0.834 0.056 289.7

15 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1’52.222 11 14 0.866 0.032 284.4

16 71 Ayumu SASAKI JPN RW – Idrofoglia Racing GP KALEX 1’52.346 11 17 0.990 0.124 287.4

17 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’52.359 13 17 1.003 0.013 285.9

18 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1’52.586 10 17 1.230 0.227 282.1

19 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’52.937 11 16 1.581 0.351 285.9

20 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’53.035 14 15 1.679 0.098 285.1

21 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 1’53.187 13 13 1.831 0.152 285.1

22 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’53.265 13 14 1.909 0.078 286.6

23 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 1’53.331 5 15 1.975 0.066 282.9

24 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’53.453 15 15 2.097 0.122 282.9

25 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’53.538 11 15 2.182 0.085 282.9

26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’53.638 16 17 2.282 0.100 286.6

27 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’54.167 4 4 2.811 0.529 279.2

28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’57.798 17 17 6.442 3.631 280.0