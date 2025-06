Moto2, Deniz Öncü domina le FP2 di Aragon. Vietti in top 10

Il sabato di Aragon si è aperto con la seconda sessione di prove libere della Moto2. Sul circuito spagnolo, sede dell’ottavo appuntamento del Motomondiale 2025, la migliore prestazione è stata fatta segnare dal Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo), che, al termine della prova, ha firmato il crono di 1:50.190. Il turco, dopo il primo posto nelle FP1, continua a dimostrarsi molto veloce sulla pista spagnola.

Seconda piazza per il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) che si è fermato a 301 millesimi dalla testa, con solo 3 giri disputati. Terza posizione per David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team), che ha chiuso la sua prova con un ritardo di 590 millesimi dalla prima casella. Quarto invece il belga Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego,+0.650).

Lo spagnolo Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team) ha chiuso la top 5 con un distacco di 0.657. Hanno poi completato la top 10 Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2,+0.658), Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team,+0.745), Manuel Gonzalez (liqui Moly Dynavolt Intact GP,+0.775), leader del mondiale, Celestino Vietti (Beta Tolls SpeedRS Team,+0.782) e Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego,+0.795).

Passo avanti per Celestino Vietti che riesce finalmente ad entrare nella top 10, dopo aver disputato una pre-qualifica negativa. Continua il weekend difficile per Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che non riesce a trovare il ritmo giusto. Il centauro azzurro ha infatti concluso la sua prova al 20esimo posto (1:51.723), lontano dai tempi che contano.