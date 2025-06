Moto2, Deniz Onçu beffa Moreira al fotofinish con un sorpasso assurdo e vince il GP d’Aragon

Deniz Onçu si inventa una manovra da urlo e vince al fotofinish il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo round stagionale del Mondiale Moto2. Dopo un secondo ed un terzo posto, arriva dunque il primo successo nella categoria (il quarto complessivo nel Motomondiale dopo le tre affermazioni in Moto3) per il turco del team Red Bull KTM Ajo, protagonista di un finale di gara altamente spettacolare al MotorLand di Alcañiz.

Onçu, ripreso e passato all’inizio dell’ultimo giro da uno scatenato Diogo Moreira, ha stretto i denti restando in scia al brasiliano e beffandolo all’esterno in uscita dalla curva conclusiva. Sulla linea d’arrivo i due rivali sono stati separati da soli 3 millesimi (il gap più basso della storia della Moto2), con il turco che ha potuto festeggiare un trionfo davvero indimenticabile.

Podio completato in terza piazza dal belga Barry Baltus, che ha preceduto al traguardo l’australiano Senna Agius ed il ceco Filip Salac. Opaco sesto posto per lo spagnolo Aron Canet, che non ha sfruttato nel migliore dei modi le problematiche del leader iridato Manuel Gonzalez, costretto a rimontare dalla sesta fila fino al nono posto dopo una caduta in qualifica. Fuori dalla zona punti gli italiani Celestino Vietti e Tony Arbolino, 17° e 18°.

Al termine del GP d’Aragon, la situazione in classifica generale vede appaiati in testa Gonzalez e Canet a quota 118 punti con un margine di 28 lunghezze su Moreira, 29 su Baltus, 33 su Dixon, 41 su Agius, 56 su Oncu, 63 su Ramirez, 66 su Vietti, 70 su Lopez e Salac.

CLASSIFICA GP ARAGON MOTO2 2025

1 25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 35’12.600 164.3

2 20 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 35’12.603 164.3 0.003

3 16 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 35’14.549 164.2 1.949

4 13 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 35’17.796 163.9 5.196

5 11 1 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team 35’18.526 163.9 5.926

6 10 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 35’18.875 163.8 6.275

7 9 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 35’21.792 163.6 9.192

8 8 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 35’21.852 163.6 9.252

9 7 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 35’21.896 163.6 9.296

10 6 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team 35’24.744 163.4 12.144

11 5 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 35’27.201 163.2 14.601

12 4 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 35’28.042 163.1 15.442

13 3 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team 35’28.201 163.1 15.601

14 2 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI 35’30.149 163.0 17.549

15 1 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35’30.201 163.0 17.601

16 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 35’31.258 162.9 18.658

17 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 35’31.976 162.8 19.376

18 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team 35’37.341 162.4 24.741

19 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 35’37.454 162.4 24.854

20 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI 35’39.198 162.3 26.598

21 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 35’45.357 161.8 32.757

22 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 35’49.301 161.5 36.701

23 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 35’54.972 161.1 42.372

24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 36’54.653 156.8 1’42.053

Non classificati

71 Ayumu SASAKI JPN RW – Idrofoglia Racing GP KALEX 24’20.357 162.7 6 laps

15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 9’30.106 160.2 14 laps

27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX

80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX