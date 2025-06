Moto2, Celestino Vietti parte bene al Mugello. Gonzalez fa segnare il miglior tempo nel primo turno di libere

Manuel Gonzalez si impone nella prima sessione di prove libere valida per il GP d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2, in scena questo fine settimana presso il mitico circuito del Mugello. Buona prestazione per il centauro della Liqui Moly Dynavolt Intact, abile a regolare di misura Jake Dixon.

Nello specifico lo spagnolo ha fatto segnare un tempo di 1:50.589, precedendo la Elf Marc VDS Racing Team del già citato Dixon, secondo davanti ad un promettente Celestino Vietti (Beta Tools Speed RS Team), in terza posizione a 0.088.

Quarta piazza poi per Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), il quale ha arginato David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team), quinto a 0.169, Barry Baltus, sesto a 0.394, e Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), settimo a 0.470. Inizio leggermente contratto per Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), solo dodicesimo a 0.673. Top 14, invece, per Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yahama Moto2), il quale ha fatto registrare il tredicesimo tempo a 0.731, punto di partenza per un fine settimana, si spera, in crescendo.