Moto2, Alonso Lopez davanti a tutti nella FP di Assen. Buoni segnali da Tony Arbolino

Buona la prima per Alonso Lopez. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce in occasione del turno inaugurale di prove libere del GP d’Olanda, undicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 andato in scena quest’oggi in un tracciato di Assen molto umido e contrassegnato da temperature basse, fattore che ha ritardato di praticamente un’ora l’inizio della sessione.

Nello specifico il centauro in forza alla Folladore SpeedRS Team ha fermato il cronometro a 1:36.025, precedendo la Liqui Moly Dynavolt Intact GP del leader della classifica Manuel Gonzalez, secondo a +0.010 piazzandosi davanti ad Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), terzo a +0.666.

Buone indicazioni inoltre da Tony Arbolino. L’Italiano in sella alla sua BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha infatti guadagnato la quarta casella accumulando un ritardo di +0.092. Vicino Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO), quinto a +0.379.

Da segnalare poi la decima posizione di Celestino Vietti (Folladore SpeedRS Team), il quale si è dovuto accontentare di un gap di +0.742, nella speranza di poter essere più incisivo già nel prossimo turno, previsto nel primo pomeriggio odierno.