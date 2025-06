Mostruoso Sinner: solo 7,2 game di media persi a partita per raggiungere le semifinali al Roland Garros

Una costanza di rendimento eccezionale. Jannik Sinner ha raggiunto per il secondo anno consecutivo le semifinali al Roland Garros. L’azzurro ha sconfitto col punteggio di 6-1 7-5 6-0 il kazako Alexander Bublik e si presenta alle porte del penultimo atto senza aver mai concesso un parziale ai propri avversari.

Nelle cinque partite affrontate vittoriosamente, infatti, sono stati quindici i parziali incamerati e nessuno è stato perso per strada. In particolare, si ricorda quanto accaduto nella prima sfida di questo Slam, contro il francese Arthur Rinderknech, con l’azzurro in grado di rimontare da uno 0-4 pesante nel terzo set.

Alla fine della fiera, Jannik ha concesso in totale nei cinque incontri disputati solo 36 games, perdendo in media 7,2 games a partita. Dati spaventosi che stanno a certificare l’essenza granitica del pusterese, aspetto assolutamente peculiare nel suo tennis.

Numeri che possono far ben sperare in vista della semifinale che ci sarà venerdì 6 giugno e Jannik giocherà contro il vincente della sfida di stasera tra Alexander Zverev e Novak Djokovic.

Riepilogo schematicamente:

PERCORSO JANNIK SINNER ROLAND GARROS

Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech 6-4 6-3 7-5 (12 giochi concessi)

Jannik Sinner vs Richard Gasquet 6-3 6-0 6-4 (7 giochi concessi)

Jannik Sinner vs Jiri Lehecka 6-0 6-1 6-2 (3 giochi concessi)

Jannik Sinner vs Andrey Rublev 6-1 6-3 6-4 (8 giochi concessi)

Jannik Sinner vs Alexander Bublik 6-1 7-5 6-0 (6 giochi concessi)

Media giochi persi: 7,2

Totale giochi persi: 36