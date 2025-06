Mondiali Rugby Under 20: dove vedere tutte le partite in tv e streaming

Prenderà il via domenica la World Rugby U20 Championship, la Coppa del Mondo juniores di rugby che si disputa in Italia. Le dodici nazionali Under 20 più forti al mondo si sfideranno nella fase a gironi che qualificherà le prime di ogni girone e la migliore seconda alle semifinali. E tutto il torneo sarà visibile in chiaro, sul satellite o in streaming.

Il torneo giovanile si svolgerà dal 29 giugno al 19 luglio, portando a Calvisano, Rovigo, Viadana e Verona le future stelle del rugby internazionale. Per la terza volta nella storia, l’Italia ospiterà la rassegna iridata, che vedrà trentuno partite trasmesse integralmente grazie all’intesa siglata con Rai, Sky Italia e la piattaforma OTT The Rugby Channel.

Rai Sport garantirà la copertura in chiaro di otto match, puntando in particolare sugli azzurrini guidati da Roberto Santamaria. Verranno trasmesse le tre sfide della fase a gironi contro Nuova Zelanda, Irlanda e Georgia, oltre a eventuali partite a eliminazione diretta, oltre almeno una semifinale, l’eventuale playoff dell’Italia e la grande finale in programma il 19 luglio allo Stadio Battaglini di Rovigo.

Sky Italia, dal canto suo, proporrà fino a 14 incontri, sempre in simulcast con Rai per le partite dell’Italia, ma con un’offerta più ampia che comprenderà anche big match della fase iniziale come Inghilterra–Sudafrica e Francia–Galles, disponibili anche su Now Tv in streaming.

A completare il quadro, la piattaforma TheRugbyChannel.it offrirà la visione di tutti i restanti match in diretta, grazie a un pacchetto speciale sottoscrivibile al costo di 12,99 euro, con la possibilità di acquistare anche singole partite a 2,99 euro l’una. In questo modo, ogni appassionato potrà seguire l’intero torneo, in un’offerta senza precedenti per il pubblico italiano, rafforzando la visibilità del rugby giovanile e confermando l’impegno del movimento nazionale nel promuovere il talento del futuro.