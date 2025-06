Mondiali Pugilato Almaty 2013: programma ed orari della manifestazione

Ci siamo! Dopo tanta attesa i Mondiali 2013 di Pugilato ad Almaty sono pronti a partire: per l’Italia un’occasione importante per verificare lo stato della boxe tricolore ed un primo test dopo Londra 2012. Mangiacapre, Russo, Cammarelle, Picardi, Valentino e tanti altri: l’Italia dei guantoni si affida a loro per una rassegna iridata che a detta del dt Damiani dovrà portare non meno di tre medaglie.

Programma Competizione:

Venerdì 11 Ottobre:

Arrivo delle Delegazioni

Sabato 12 Ottobre:

Arrivo delle Delegazioni

18-19.30 Welcome Dinner

20-21.30 Technical Meeting

Domenica 13 Ottobre:

7-9: Operazioni di Peso

15-16: Sorteggio

19.30-21.30: Cerimonia di Apertura

Lunedì 14 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Martedì 15 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Mercoledì 16 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Giovedì 17 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Venerdì 18 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Sabato 19 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Domenica 20 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Lunedì 21 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Martedì 22 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Fasi Preliminari

19: Fasi Preliminari

Mercoledì 23 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Quarti di Finale

19: Quarti di Finale

Giovedì 24: Riposo

Mattina: Cerimonia di Apertura della World AIBA Boxing Academy

Sera: Match di Esibizione dell’AIBA Pro Boxing

Venerdì 25 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Semifinali

18: Semifinali

Sabato 26 ottobre:

7-8 Visita Medica e Operazioni di Peso

14: Finali

19: Banchetto Finale

Domenica 27 Ottobre:

Partenza Delegazioni

N.B. Tutti gli orari sono da considerarsi con il Fuso del Kazakhstan (+4 rispetto all’Italia).

Pugili:

Manuel Fabrizio Cappai (49 Kg – GS Fiamme Oro); Vincenzo Picardi (52 Kg – GS Fiamme Oro); Vittorio Jahyn Parrinello (56 Kg – CS Esercito); Domenico Valentino (60 Kg – GS Fiamme Oro); Dario Donato Vangeli (64 Kg – GS Fiamme Oro); Vincenzo Mangiacapre (69 Kg – GS Fiamme Azzurre); Raffale Munno (75 Kg – GS Forestale); Simone Fiori (81 Kg – GS Fiamme Oro); Clemente Russo (91 Kg – GS Fiamme Azzurre); Roberto Cammarelle (+91 Kg – GS Fiamme Oro).

Staff:

Team Leader: Alberto Brasca – Presidente FPI

Head Coach: Raffaele Bergamasco

Assistant Coaches: Maurizio Stecca e Giuseppe Foglia

Team Doctor: Claudio Fabbricatore

Fisioterapista: Fabio Morbidini

