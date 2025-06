Mondiali Pugilato 2013: Munno fuori al primo turno

Prima eliminazione per l’Italia ai Mondiali di Pugilato 2013 in corso di svolgimento ad Almaty: Raffaele Munno è stato infatti eliminato al primo turno dal messicano Juan Mercado che ha prevalso con il punteggio di 29-28 per tutti e tre i giudici.

Dopo una buona prima ripresa, vinta di misura dal pugile di Marcianise, il messicano ha preso il sopravvento sul debuttante azzurro (sanzionato anche con due warning dalla giuria ndr) ed ha vinto l’incontro prevalendo di misura nelle restanti due riprese.

In mattinata il suo concittadino Parrinello aveva invece vinto il suo incontro contro il georgiano Chubabria, qualificandosi per i sedicesimi di finale.

