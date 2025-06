Mondiali Pugilato 2013, il programma di mercoledì 16 ottobre

Dopo la vittoria di Vangeli ieri, oggi altro azzurro in gara sul ring di Almaty ai Mondiali di Pugilato 2013: tocca a Manuel Cappai che debutta con il kirgico Turat Osmonov, match accessibile. Nell’eventuale ottavo il sardo incrocerebbe la testa di serie n.4, il giapponese Tosho Kashiwasaki: una sfida difficile, ma non impossibile. All’orizzonte, in caso di impresa, un quarto di finale ostico con il cubano Yosbany Veitia Soto, fuori agli ottavi a Londra 2012 dopo aver a lungo impensierito il campione olimpico cinese Zou Shiming.

