Mondiali Pugilato 2013: gli azzurri in gara venerdì 25 nelle semifinali

Saranno di sicuro tre medaglie, quello che ci auspicava ad inizio manifestazione come obiettivo minimo dal dt Mariani. Oggi però conosceremo se saranno tutte di bronzo, oppure se si potrà sperare anche in qualche metallo più prezioso.

Si parte con Clemente Russo che nei massimi affronta l’azero Mammadov per un posto in finale; nel pomeriggio invece ring tutto per Valentino e Cammarelle, opposti rispettivamente al brasiliano Conceicao ed all’azero Medzidhov.

Ecco il programma completo

