Mondiali Pugilato 2013: Cappai ai quarti!

Manuel Cappai è il primo azzurro a qualificarsi per i quarti di finale ai Mondiali 2013 di Almaty in Kazakistan: il pugile 21 enne di Cagliari ha battuto il nordcoreano Chung Ri per 2-1, vincendo le prime due riprese e cedendo solo nell’ultima qualcosina, secondo il verdetto dei giudici.

Adesso al prossimo turno il sardo affronterà nella categoria dei pesi mosca leggeri (49 kg) il vincente della sfida tra il gallese Ashley Williams ed il cubano Soto Vetia, testa di serie numero 5.

