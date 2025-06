Arianna Errigo CAMPIONESSA DEL MONDO!

Straordinaria Arianna Errigo che domina il fioretto ai Mondiali iniziati oggi a Budapest. La 25enne monzese, dopo l’argento “da polla” di Londra 2012, si fa grande e conquista il successo più importante della sua giovane carriera.

L’azzurra è semplicemente CAMPIONESSA DEL MONDO, dopo aver battuto in finale per 15-7 la tedesca Golubytskyi e dopo una giornata che non l’ha mai vista in difficoltà. Da non dimenticare che ai quarti di finale aveva battuto Valentina Vezzali, la supercampionessa rientrata in pedana a soli 83 giorni dal secondo parto.

Ricordiamo che questo successo le permette di conquistare anche la seconda Coppa del Mondo consecutiva, la terza alla carriera.

L’atleta di Monza ha vendicato la sconfitta della jesina Di Francisca che era stata piegata dalla tedesca in semifinale: salgono a 3 quindi le medaglie azzurre ai Mondiali di Budapest nella prima giornata.

Oro e bronzo per la Errigo e la Di Francisca, oro per Sarri nella sciabola maschile paralimpica categoria B.