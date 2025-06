Mondiali Boxe: il programma delle finali di sabato 26 ottobre

L’Highlander italiano dei Mondiali di Boxe 2013 di Almaty in Kazakistan è Clemente Russo: il pugile di Marcianise è infatti l’unico italiano arrivato fino in fondo alla manifestazione iridata e oggi porterà la terza medaglia in dote all’Italia.

Tutti sperano che possa essere del metallo più prezioso, ma per far sì che ciò accada, bisognerà superare l’ostacolo rappresentato dal russo Evgeny Tishchenko, che ha superato per ‘split decision’ l’argentino Yamil Peralta.

Tatanka punta al secondo oro iridato in carriera dopo quello di Chicago 2007.

Ecco il programma completo

