Boxe, Mondiali 2013: Cammarelle attacca i giornalisti RAI

Una medaglia d’oro e due di bronzo: un bilancio tutto sommato positivo per l’Italia ai Mondiali 2013 di Boxe ad Almaty in Kazakistan che con la vittoria di Clemente Russo ha chiuso la sua spedizione nell’estremo est.

Ecco le dichiarazioni dei protagonisti, rese note al sito federale: si parte con il Responsabile Tecnico della Nazionale Azzurra Raffaele Bergamasco. “Clemente è stato immenso e ha dimostrato ancora una volta di essere un Fuoriclasse della Boxe. Anche stavolta ha disputato un match di livello assoluto, mettendosi al collo uno strameritato oro. Non trovo le parole giuste per descrivere cosa sto provando in questo momento, perchè è la mia prima medaglia da Responsabile della Nazionale. La mia gioia non deriva soltato da questo oro e dai due bronzi di Cammarelle e Valentino, ma dall’orgoglio di aver portato questi 10 favolosi ragazzi ad Almaty. Anche chi non si è messo al collo una medaglia si è comportato benissimo. Penso a Mangiacapre, che ha perso solo contro il nuovo Campione del Mondo (Yeleussinov, ndr); a Cappai che, a mio parere, avrebbe mertato miglior sorte contro Veitia Soto; a Picardi e Parrinello che hanno anche stavolta dato l’anima sul ring. Voglio, infine, ringraziare di cuore lo staff che in queste due settimane, e non solo, ha collaborato con me. In primis i tecnici Foglia e Stecca, che hanno vissuto con me all’angolo tutti i match degli Azzurri e mi hanno aiutato nelle sessioni di allenamento. In secodno luogo il Fisioterapista Morbidini, che è sempre stato vicino ai ragazzi curandone i muscoli e la preparazione atletica, e il Dott. Fabbricatore, il nostro Team Doctor. Menzione d’onore, ovviamente, per il nostro Presidente Brasca, presente qui ad Almaty come Team Leader, che ci ha fatto sempre sentire il suo personale sostegno, ma anche quello di tutta la FPI. Qui in Kazhakstan non ho visto dieci singoli boxer, ma una Squadra di Pugili unita e compatta. Questo è il risultato più grande che sono riuscito a ottenere.”

Soddisfazione e commozione anche nelle parole del Presidente federale Alberto Brasca: “Ho vissuto una grandissima emozione – dichiara il Team Leader – e sono fiero di tutto il Team Azzurro che ringrazio di cuore. L’intero Palazzetto, strapieno per le Finali, ha apprezzato la vittoria di Russo con un applauso corale. Siamo l’unica nazione dell’Europa occidentale ad aver conquistato la medaglia d’oro. Un traguardo importantissimo che ho avuto la gioia di condividere con il Presidente del CONI Giovanni Malagò. Mentre Clemente era ancora sul podio per le foto di rito, è arrivata la graditissima telefonata del Presidente Malagò che si è complimentato per l’ottimo risultato raggiunto, anche a nome del Segretario Generale Fabbricini e del Vice Segretario Mornati. La medaglia di Clemente è stata la ciliegina sulla torta che ha completato questa entusiasmante avventura in cui gli Azzurri, sia i vincitori che gli sconfitti, hanno brillato per merito e fairplay, sotto l’impeccabile conduzione dei coaches Bergamasco, Stecca e Foglia e la preziosa collaborazione di Morbidini e Fabbricatore”.

Ha ottenuto una medaglia di bronzo, ma è pur sempre un medagliato iridato anche il Capitano Azzurro Roberto Cammarelle: “Sono contento di questa grande impresa – dichiara Cammarelle – e lo sono per tutti i pugili italiani, compresi quelli che purtroppo non hanno raggiunto il podio. Abbiamo dato il massimo in questo campionato e fatto a regola il nostro dovere. Oggi ci siamo stretti in un grande abbraccio per la vittoria di Clemente e questo sta a dimostrare quanto la squadra sia unita e compatta. C’è stata, per quel che mi riguarda, un’unica nota stonata: la mia prestazione, a quanto mi hanno riferito, è stata penalizzata dalla telecronaca di RaiSport e per questo sono molto dispiaciuto ed amareggiato, considerando l’ottimo rapporto che ho sempre avuto con la Rai ed il fatto di aver disputato, come lo dimostrano i risultati di oggi, una finale anticipata contro Medhizov, il neocampione del mondo dei supermassimi. Avrò modo di confrontarmi con i giornalisti di RaiSport per comprendere le motivazioni delle loro dichiarazioni”.

