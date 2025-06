Mondiale per club 2025: Inter battuta clamorosamente agli ottavi dal Fluminense

Si chiude qui una stagione da dimenticare al più presto per l’Inter. Uno 0 alla voce dei titoli per la squadra nerazzurra che lascia veramente l’amaro in bocca, visto che è stata in lotta per tutti i trofei, salvo poi restare sempre delusa. La sconfitta peggiore (anche se forse il valore è minore rispetto a campionato e Champions League) è quella odierna: la squadra di Christian Chivu è stata battuta per 2-0 dal Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Il primo tempo è tutt’altro che felice per i colori nerazzurri. Passano solo tre minuti ed i brasiliani sono in vantaggio: a siglare l’1-0 dopo una disattenzione collettiva della difesa interista è Cano di testa. La compagine finalista di Champions prova a scuotersi (doppia opportunità per Dimarco), ma rischia addirittura di crollare con più opportunità per la squadra sudamericana che va a segno anche con Ignacio, ma in fuorigioco.

Nella ripresa i cambi danno nuova linfa alla banda di Chivu, mentre la stanchezza si fa sentire in casa Fluminense. Le palle gol sono ovviamente tutte per Lautaro Martinez: prima Fabio salva tutto con un miracolo, poi è il palo a salvare la compagine brasiliana. Ultimi assalti nerazzurri, ma a trovare la porta sono ancora i rivali: al 93′ in contropiede la chiude con un diagonale preciso Hercules. L’Inter ci prova con la forza della disperazione e allo scadere centra un altro legno, l’incrocio dei pali con Dimarco dopo un bellissimo tiro da fuori.

Si conclude il cammino dei nerazzurri, brasiliani che invece attendono la vincente di Manchester City – Al Hilal ai quarti di finale.