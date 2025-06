Monaco su Sinner-Djokovic: “Il serbo è pericoloso, ma faccio fatica a immaginare che vinca 3 set”

Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono aggiunti a Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti nell’elenco dei quattro semifinalisti del Roland Garros 2025. Il serbo, protagonista di una bella vittoria in quattro set su Alexander Zverev, sarà il prossimo avversario del numero uno al mondo. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Zverev è Zverev, cosa devo aggiungere? È stata una prestazione completamente bucata nel terzo set, che è stato un passaggio cruciale contro un giocatore che teoricamente sulla lunga distanza potrebbe non avere la resistenza di una volta. La versione di Djokovic è stata stupefacente, ha giocato ad un livello assurdo. Ha giocato delle smorzate che sembrava Alcaraz. I risultati danno ragione a Zverev in una dimensione di campione, ma per niente come fuoriclasse“, dichiara Monaco.

Sulla prestazione di Nole: “Djokovic ha tirato gli artigli dai quarti in poi, ha calibrato le energie perfettamente. Occhio perché è da rispettare per livello di tennis e di forma che mette in campo. Io vedo uscire la palla dalla racchetta in maniera molto brillante, gli viaggia tanto. Lui sa che non ha le 4-5 ore come una volta. Siccome Sinner è Sinner, partirà comunque favorito, ma attenzione perché questa è una versione di Djokovic pericolosa. Con Zverev il serbo sembrava un australiano per come ha toccato la palla“.

“Le accelerazioni di Alcaraz non le ha nessuno, la continuità di Sinner è unica, ma il livello di Zverev e Djokovic io non l’ho visto così inferiore in termini di velocità di palla. Secondo me Djokovic non ha tutta questa benzina, anche se finora l’ha mascherato bene. Nel tennis non puoi inventarti nulla, i livelli vengono fuori in una partita 3 su 5. Il livello di questo Djokovic è il più alto possibile, viste le premesse“, afferma la voce tecnica di Eurosport.

Sulle prospettive di Djokovic verso la semifinale con Sinner: “Quando entra in una certa bolla di forma, è ovvio che diventa molto più pericoloso per gli altri. Sta giocando un tennis adattato, perché sa di avere un’autonomia limitata, quindi faccio fatica a immaginare che possa vincere 3 set con Sinner. Però c’è da alzarsi in piedi, perché non avrei mai e poi mai pensato di ritrovarlo a Parigi a questo livello. Ci vorrebbe un Djokovic ancora superiore a ieri sera e una netta controprestazione di Sinner. E anche così non so se basterebbe per battere il numero 1“.