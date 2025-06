Monaco: “Sinner spaventoso. Sarei sorpreso se Musetti in carriera vincesse più di Rune”

Il Roland Garros 2025 sta per entrare nella sua fase decisiva. Si apre la seconda settimana di match ed all’orizzonte iniziamo a intravedere i possibili vincitori dei due tornei. La puntata odierna di TennisMania – Speciale Roland Garros, in onda sul canale YouTube di OA Sport, e condotta da Dario Puppo ha toccato moltissimi argomenti.

Come al solito tra gli ospiti era presente Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, che ha iniziato il suo racconto dalla secca vittoria di Jannik Sinner: “Davvero una vittoria nettissima. Direi un Sinner spaventoso. Ha letteralmente annichilito Jiri Lehecka con un punteggio di 6-0 6-1 6-2 che parla davvero chiaro, con ben 11 game vinti consecutivamente che hanno spaccato il match. E dire che il ceco è un buon giocatore. Nonostante questo la dimostrazione di superiorità è stata imbarazzante”.

Complimenti al numero 1 del mondo, ma pesanti critiche al tennista ceco: “Penso che dopo una prestazione simile debba farsi due domande. Non è stato in grado di fare niente. Dopo quel filotto di game persi ovviamente ha perso la testa e ha peggiorato la situazione. Lehecka non ha saputo fare niente. Non ha alzato il suo livello, non ha provato un cambio di schema, una chiamata di medical time out. Niente. Leggendo poi le sue dichiarazioni ‘Sinner mi ha fatto il c**o’ non fa che confermare il suo disagio. Si è letteralmente arreso”.

Un dominio di Sinner che, tuttavia, non è stato l’unico nel sabato parigino: “I match di ieri non hanno avuto storia. Cobolli ha perso netto contro Zverev, Draper si è sbarazzato di un Fonseca forse non al meglio, con Norrie, Bublik e Djokovic. Nole devo dire che l’ho visto bene. Mi sembra che stia confermando i progressi messi in mostra a Ginevra. Forse saltare Roma per rimettere un po’ d’ordine al suo tennis gli ha fatto bene. Anche a livello di benzina. Ovviamente non è in una delle sue versioni dominanti, deve crescere ancora. Dove può arrivare? Ora i match si faranno duri anche a livello fisico. Non so quanto possa spingersi al massimo su questo punto. Ho forti dubbi”.

Cosa dovremo aspettarci, invece, da Sinner? “Ora gli tocca Rublev, l’ultimo contro il quale ha perso che non si chiami Alcaraz. Penso che sia alla portata, poi vedremo il resto del torneo”.

La giornata odierna vedrà un interessantissimo Musetti-Rune in serale: “Dico 55-45 per il danese. Penso che il danese abbia le armi per metterlo in difficoltà soprattutto se la sfida si sposta sul piano della battaglia o sul livello mentale. Per ora è stato troppo ondivago, ma speriamo che con il suo tennis possa sorprendere Rune. L’equilibrio sarà totale. Se mi chiedessero chi dei due farà la migliore carriera direi che sarei sorpreso se Lorenzo vincesse più di Rune”.

Gli altri match di oggi: “Si inizierà con Popyrin contro Paul. Direi 51-49 per lo statunitense ma occhio all’australiano che è davvero atipico per la sua Nazione e gioca bene anche su terra. Dopodiché Shelton contro Alcaraz. Direi 95-5 o 90-10 per lo spagnolo, quindi Tiafoe-Altmaier penso un 60-40. Perchè vedo Alcaraz così favorito? Penso che Shelton sulla terra non possa impensierirlo. Magari potrà lottare un set, non di più. Tutto, come sempre, dipenderà da Carlos. Se starà nel match a livello mentale vedo un 3-0, altrimenti può succedere di tutto”.

Passiamo al comparto femminile: “Ancora 5 americane in lizza, ma l’attenzione sarà tutta su Jasmine Paolini che sfida Svitolina. Un bel crocevia per lei. Un match simile a Musetti Rune. Avversaria tosta con cui ha già perso ma che ha dimostrato che non ha quasi mai saputo vincere i match clou nei tornei importanti. Se Paolini sarà quella della finale di Roma sarà facile. Altrimenti sarà equilibrata. Swiatek-Rybakina? Match impronosticabile. La polacca è nel pieno di una crisi. Ad ogni modo arriva lontano. La kazaka ha mezzi per impensierirla ma anche lei è tutta da valutare in campo”.