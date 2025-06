Medvedev-Zverev oggi, semifinale ATP Halle 2025: orario, tv, programma, streaming

Sabato 21 giugno si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’erba outdoor di Halle, in Germania: nel primo dei due match del penultimo atto si sfideranno il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev.

L’incontro sarà il secondo del programma sulla OWL Arena, che inizierà alle ore 12.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00: ad aprire le danze sarà il match di doppio tra i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, coppia numero 1 del seeding, ed il lusitano Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler, provenienti dalle qualificazioni.

Il match di semifinale tra il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà prevista su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP HALLE 2025

Sabato 21 giugno – OWL Arena

Dalle ore 12.30

Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania, 1) – Francisco Cabral/Lucas Miedler (Portogallo/Austria, Q)

Non prima delle ore 15.00

Daniil Medvedev (Russia, 3) – Alexander Zverev (Germania, 2) – Diretta su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP HALLE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.