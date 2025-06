McLaren svela a Le Mans la propria LMDh

McLaren, dopo aver annunciato ieri alcuni importanti dettagli sul proprio programma Hypercar che inizierà ufficialmente nel 2027, ha presentato nel ‘Villaggio’ di Le Mans il proprio prototipo.

Il costruttore inglese sarà in azione con una LMDh caratterizzata come BMW ed Audi da un telaio Dallara. Il prototipo correrà nel Mondiale ed ovviamente nella 24h Le Mans dal 2027, anno in cui anche Ford debutterà con una propria vettura.

Zak Brown, CEO di McLaren e proprietario con Richard Dean del team United Autosports che gestirà i prototipi nel FIA WEC, ha svelato l’Hypercar insieme a James Barclay, nominato ieri Team Principal una volta conclusa la propria esperienza nel Mondiale Formula E con Jaguar.

McLaren vanta un successo a Le Mans nel lontano 1995 con Yannick Dalmas/JJ Lehto/Massanori Sekiya. Quest’anno due 720S GT3 EVO sono attese ai nastri di partenza, gestite come accaduto nel 2024 da United Autosports che parallelamente sarà in azione in LMP2 con due ORECA 07 Gibson.