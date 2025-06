Mattia Furlani vince a Turku: buona misura, rivincita con Adcock dopo il Golden Gala. E l’ultimo salto lungo…

Mattia Furlani ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato il pomeriggio di Turku (Finlandia), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). Il Campione del Mondo Indoor si è imposto con 8.11 metri, raggiunti al quinto tentativo con un vento a favore di 0,9 m/s. La serie del giovane fuoriclasse laziale era stata solita in precedenza con un 8.02 in apertura seguito da 7.80 e 7.87, poi un nullo alla quarta prova.

A successo acquisito il ribattezzato Spider Man ha cercato il riscontro a effetto e si è reso protagonista di un salto veramente molto lungo, ma purtroppo nullo di pochissimi millimetri: non si è naturalmente proceduto alla misurazione vista la valutazione dei giudici, ma il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha ribadito di avere la dinamite nelle gambe e di poter davvero volare verso distanze siderali.

L’azzurro ha preso la rivincita nei confronti dell’australiano Liam Adcock, che lo aveva battuto una decina di giorni fa al Golden Gala di Roma e che oggi si è dovuto accontentare della seconda piazza (8.05) davanti ad altri due atleti di grandissima caratura internazionale come il giamaicano Tajay Gayle (7.97 per il Campione del Mondo nel 2019) e lo svedese Thobias Montler (7.92).

Il 20enne è rimasto un paio di centimetri sotto rispetto alla prestazione offerta nella Capitale, ottenendo comunque un successo di prestigio in questa estate che culminerà con i Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre. Mattia Furlani detiene la miglior prestazione mondiale (8.37 indoor a Torun il 16 febbraio), in questa annata agonistica si è anche spinto a 8.31 metri all’aperto a Rieti lo scorso 31 maggio, mentre nella rassegna iridata in sala si impose con 8.30. Lo rivedremo in gara nel weekend del 27-29 giugno in Coppa Europa.