Mattia Furlani, l’ultimo salto lunghissimo, il nullo millimetrico e la “rastrellata” di sabbia: cos’è successo a Turku

Mattia Furlani ha vinto la gara di salto in lungo ai Paavo Nurmi Games, prestigiosa tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione del Mondo indoor si è imposto con un balzo da 8.11 metri confezionato in occasione della quinta prova, fermandosi un paio di centimetri sotto alla misura con cui una decina di giorni fa aveva conquistato la seconda piazza al Golden Gala di Roma venendo beffato dall’australiano Liam Adcock (oggi secondo con 8.05).

A successo acquisito il giovane fuoriclasse laziale ha forzato in occasione del sesto e ultimo tentativo, con il chiaro intento di stampare la prestazione a effetto per proseguire nel miglior modo possibile il cammino verso i Mondiali, che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre. Il 20enne è atterrato nei pressi di 8.35-8.40, in linea con la miglior prestazione mondiale stagionale di 8.37 che egli stesso ha siglato in inverno a Torun prima dell’argento agli Europei e l’oro ai Mondiali indoor.

Il salto è stato però giudicato nullo per questione di millimetri dopo un momento di esitazione. Le riprese televisive sembravano mostrare un tentativo ai limiti della regolarità e che indubbiamente lasciava parecchi dubbi, occorrevano delle revisioni plurime per cercare di capire meglio la situazione. Va ricordato che a contare è la proiezione della scarpa al momento dello stacco.

Mattia Furlani avrebbe voluto che quel balzo venisse misurato, ma gli addetti hanno rastrellato immediatamente la sabbia e dunque non c’è stato modo di certificare la lunghezza di quel salto. Lo rivedremo all’opera nel weekend del 27-29 giugno, quando a Madrid andranno in scena gli Europei a squadre (la mitica Coppa Europa, che si è rifatta il look e il nome da una quindicina d’anni).