Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”

Mattia Furlani si rende protagonista di una gara molto complicata e non va oltre il terzo posto nel salto in lungo in occasione degli Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid. Il campione mondiale indoor in carica ha litigato con la pedana iberica, collezionando tre nulli consecutivi (di cui due davvero molto lunghi, sopra gli 8.30) dopo aver cominciato la serie con 8.03 e 8.07.

Troppo poco per poter insidiare il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, che ha dominato la scena piazzando la miglior misura mondiale dell’anno (8.46 metri) e facendo il vuoto in classifica. L’azzurro aveva sicuramente nelle gambe un salto da seconda posizione, visto che la piazza d’onore è andata allo svedese Thobias Montler con 8.08, un riscontro ampiamente alla portata per un atleta del livello di Furlani.

“Ottimi punti. Mi spiace dirlo, ma fortunatamente l’Olanda e un’altra Nazionale come la Spagna non sono state al top proprio nella gara di salto in lungo quindi questo ci può dare la possibilità di scalare tanto la classifica. Sono contento per questi punti, ma mi dispiace non solo per chi è a casa e per chi mi sta seguendo in questi giorni, ma soprattutto per me stesso“, dichiara il bronzo olimpico di Parigi 2024 ai microfoni di Rai Sport.

“Sto bene. Sento che manca un pezzetto del puzzle per arrivare dove vorrei ed è frustrante gareggiare avendo questa sensazione. Ho solo bisogno di trovarlo, ho bisogno di allenamento, di entrare in campo e staccare tutto. Ora ho bisogno di lavorare tecnicamente, perché secondo me manca poco. Ho solo bisogno di allenarmi e restare concentrato per i Mondiali di Tokyo, un altro obiettivo importante di questa stagione“, prosegue il fenomeno laziale.

Il nostro portacolori ha poi criticato l’organizzazione della kermesse: “Il caldo ha influito tantissimo. Alle 15.15 quando è cominciato il riscaldamento era qualcosa di incredibile. Non sono uno che si lamenta, ma l’organizzazione non è al top. L’hotel che sta a 40 minuti per me non è normale, poi mi spiace dirlo ma l’organizzazione non è stata al top anche nei giorni scorsi. Io non ho peli sulla lingua e lo dico senza problemi“.