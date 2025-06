Mattia Bellucci liquida Halys in due set e avanza al secondo turno sull’erba di Eastbourne

Dopo aver collezionato tre sconfitte consecutive all’inizio della stagione su erba, Mattia Bellucci comincia a ritrovare buone sensazioni su questa superficie e centra la terza vittoria di fila nel giro di tre giorni travolgendo l’ostico francese Quentin Halys e approdando al secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne 2025, ultimo torneo di preparazione in vista di Wimbledon.

L’azzurro, n.74 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni (in cui aveva battuto sempre 2-0 il ceco Marek Gengel ed il taiwanese Tseng), si è imposto per 6-4 6-2 in meno di 70 minuti e attende agli ottavi del main draw inglese uno tra il big server transalpino Giovanni Mpetshi Perricard e la wild card britannica Cameron Norrie, garantendosi nel frattempo come minimo un posto a ridosso della top70 ATP.

Avvio di partita piuttosto equilibrato e senza palle break concesse fino al 2-2, quando il 24enne lombardo strappa il servizio ad Halys confermando poi il break nel game successivo (annullando una palla del contro-break) e chiudendo i conti sul 6-4. Secondo set senza storia, con Bellucci che trova il break immediato e tiene abbastanza agevolmente i suoi turni di battuta ipotecando poi la vittoria con il doppio break nel settimo gioco prima di archiviare la pratica sul 6-2.