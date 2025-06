Matteo Sioli timbra il cartellino ed è secondo nel salto in alto agli Europei a squadre: l’Italia prova la fuga!

Matteo Sioli continua il suo esaltante percorso di crescita e porta a casa un significativo secondo posto nella gara di salto in alto valevole per i Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid. Italia che mette in cascina dunque altri 15 punti d’oro per allungare in vetta alla classifica generale e aumentare le quotazioni per un possibile storico bis in Coppa Europa.

Il diciannovenne milanese, già bronzo lo scorso marzo agli Europei Indoor di Apeldoorn, ha confermato la sua solidità migliorando di un centimetro il suo personale all’aperto dopo aver superato i 2.27 al terzo e ultimo tentativo. La giovane promessa azzurra ha poi provato l’assalto al primo 2.30 della carriera, non riuscendo nell’impresa ma dimostrando di essere ormai molto vicino a quella misura.

Sioli si è arreso solamente a cospetto di un ingiocabile (ad oggi) Jan Stefela, che ha trovato la miglior gara della carriera firmando il personale con 2.33 al secondo tentativo dopo aver superato i 2.30 al primo colpo. Punteggio pieno per la Cechia, mentre i 14 punti del terzo posto sono stati assegnati alla Germania con il terzo posto di Tobias Potye con 2.24.