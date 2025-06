Matteo Galassi è d’argento agli Europei di Genova. Sul podio anche Santarelli. Oro all’ucraino Svichkar

Matteo Galassi fa sognare agli Europei di Genova e sfiora un clamoroso titolo continentale alla sua prima esperienza. Il romagnolo si ferma solo in finale contro l’ucraino Roman Svichkar con il punteggio di 15-11. Resta una splendida medaglia d’argento per Galassi, che in questa stagione ne aveva già conquistata una ai Mondiali Under 20.

Sul podio è doppietta azzurra, visto che sul gradino più basso del podio ci sale Andrea Santarelli, che si mette al collo il bronzo (seconda medaglia europea individuale della carriera) dopo aver perso il derby contro Galassi con il punteggio di 15-8. Terzo posto anche per l’ungherese Gergely Siklosi, che ha perso alla stoccata supplementare contro Svichkar per 6-5.

Tornando a Matteo Galassi, il suo cammino è stato incredibile. Il romagnolo era stato il migliore della fase a gironi e ha rischiato tantissimo al primo turno contro il lussemburghese Flavio Giannotte, vincendo per 15-14 alla stoccata supplementare. Successivamente le vittorie sul portoghese Miguel Frazao (15-13) e il ceco Michal Cupr (15-12). Nei quarti poi una bella vittoria sullo svizzero Ian Hauri per 15-9.

Santarelli ha perso il derby in semifinale, mentre aveva vinto quello nei quarti di finale contro un ottimo Valerio Cuomo, che ha sfiorato così il podio europeo. Santarelli si è imposto con il punteggio di 15-9 sul compagno di squadra. Eliminazione, invece, agli ottavi di finale per Davide Di Veroli, forse il più atteso degli azzurri, battuto per 15-10 dallo svizzero Alexis Bayard.

Gli spadisti azzurri torneranno in pedana nella giornata di mercoledì per la prova a squadre, dove al posto di Valerio Cuomo ci sarà Gianpaolo Buzzacchino. Sicuramente la prestazione odierna lascia ottime sensazioni, con il quartetto azzurro che vuole andare a caccia di una medaglia in una gara che vede Ungheria e Francia principali favorite.