Matteo Berrettini testa di serie virtuale a Wimbledon! Forfait provvidenziali, ma c’è il rischio sorpasso

Arthur Fils (numero 16 del mondo) e Sebastian Korda (numero 26 del ranking ATP) hanno deciso di non giocare a Wimbledon a causa dei rispettivi problemi fisici: due teste di serie non saranno ai nastri di partenza del terzo Slam della stagione, che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba londinese. Il doppio forfait avrà un’importante ripercussione sulle teste di serie, che saranno i migliori 32 della classifica internazionale tra gli iscritti: a beneficiarne in prima persona potrebbe essere Matteo Berrettini.

Il tennista italiano occupa il 34mo posto del ranking ATP con 1.515 punti, dunque considerando le rinunce di Fils e Korda diventerebbe numero 32 e sarebbe tra le tds del tabellone principale. Il romano, che è stato finalista a Wimbledon nel 2021, dovrà però prestare attenzione a un doppio rischio di sorpasso nelle prossime ore: se anche uno solo dei più immediati inseguitori nella graduatoria dovesse riuscirebbe a scavalcarlo allora il ribattezzato The Hammer non potrà usufruire dei vantaggi riservati alle teste di serie e rischierà di avere un cammino ancora più complicato fin dall’inizio (a meno di ulteriori rinunce nelle prossime ore).

Matteo Berrettini, che non gioca dal 12 maggio quando si ritirò ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia (si ritirò durante il secondo set contro il norvegese Casper Ruud), sta lavorando per farsi trovare pronto all’appuntamento dopo aver già rinunciato al Roland Garros e ai primi tornei sull’erba. Le minacce sono due: il kazako Alexander Bublik (virtualmente numero 37 con 1.375 punti) e lo spagnolo Roberto Bautista Agut (numero 43 virtuale con 1.236 punti all’attivo). Per superare il nostro portacolori sono chiamati a vincere i tornei in cui sono coinvolti, rispettivamente l’ATP 500 di Halle e il Queen’s.

Bublik ha tutte le carte in regola per imporsi in Germania e volare a quota 1.675 punti: in semifinale incrocerà il russo Karen Khachanov e poi nell’atto conclusivo affronterebbe il vincente della super sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. Più complessa la missione per Bautista Agut a Londra, dove è atteso dal quasi proibitivo derby con Carlos Alcaraz e poi eventualmente dal vincente della contesa tra il ceco Jiri Lehecka e il britannico Jack Draper.