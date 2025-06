Matteo Berrettini si cancella da Stoccarda: corsa contro il tempo per Wimbledon

Matteo Berrettini non giocherà il torneo ATP 250 di Stoccarda, in programma sull’erba della località tedesca dal 9 al 15 giugno. Il tennista romano sarebbe dovuto tornare in campo dopo un mese di assenza: il suo ultimo incontro risale allo scorso 12 maggio, quando si ritirò nel corso del secondo set contro il norvegese Casper Ruud ai sedicesimi degli Internazionali d’Italia.

Dopo aver alzato bandiera bianca a Roma il 29enne aveva deciso di rinunciare al Roland Garros per recuperare dal problema fisico, ma evidentemente la forma del finalista di Wimbledon 2021 non è ancora delle migliori. Matteo Berrettini risulta iscritto al torneo ATP 500 di Londra (il prestigiosissimo Queen’s) in programma la settimana successiva, ma i punti interrogativi sono molteplici.

L’azzurro riuscirà a ritrovare un buono smalto per giocare nella capitale britannica e prepararsi per Wimbledon, terzo Slam della stagione che si disputerà dal 30 giugno al 13 luglio? I problemi fisici stanno attanagliando da tempo il numero 28 del mondo, che in questa annata agonistica ha avuto qualche lampo, come la vittoria contro il tedesco Alexander Zverev a Montecarlo e il quarto di finale giocato alla pari contro lo statunitense Taylor Fritz, ma anche diversi stop per criticità fisiche.