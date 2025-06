Matteo Berrettini guadagna posizioni nel ranking ATP senza giocare! Gli effetti del Roland Garros e la nuova classifica

Matteo Berrettini ha deciso di non disputare il Roland Garros a causa di un problema fisico e di concentrarsi attivamente sul pieno recupero in vista di Wimbledon, terzo Slam della stagione in cui spera di ritrovare il gioco dei giorni migliori e di riassaporare quelle sensazioni che quattro anni fa gli permisero di raggiungere l’atto conclusivo sulla mitica erba londinese. Il romano non gioca dallo scorso 12 maggio, quando alzò bandiera banco nel corso del secondo set dei sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia.

In occasione della sfida con il norvegese Casper Ruud a Roma il 29enne aveva perso il primo parziale per 7-5 e nel secondo si trovava sotto di un break, decidendo di ritirarsi per un problema fisico. L’auspicio è che l’azzurro possa davvero ritrovare la condizione ideale ed essere protagonista in Gran Bretagna, ma intanto giungono buone notizie da Parigi: anche senza giocare è riuscito non soltanto a non perdere posizioni nel ranking ATP, ma addirittura a guadagnarne.

Matteo Berrettini occupava il 30mo posto della graduatoria internazionale prima dell’inizio del Roland Garros e ora è virtualmente 28mo con 1.720 punti all’attivo, dunque ha guadagnato un paio di posizioni. Il romano non aveva punti da difendere visto che lo scorso anno non aveva giocato in Francia, poi era tornato sull’erba con la finale all’ATP 250 di Stoccarda, gli ottavi all’ATP 500 di Halle e il secondo turno a Wimbledon (ko contro Jannik Sinner).

Il kazako Alexander Bublik, avversario di Jannik Sinner ai quarti del Roland Garros, potrebbe superarlo ma dovrebbe approdare all’atto conclusivo sul mattone tritato transalpino, dunque dovrebbe sconfiggere il numero 1 del mondo e poi il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic.