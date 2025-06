Matteo Arnaldi si ritira dal torneo del Queen’s: Holger Rune affronterà un altro avversario

Non vedremo in azione Matteo Arnaldi quest’oggi nel primo turno del torneo del Queen’s. Sull’erba di Londra, il ligure avrebbe dovuto fare il suo esordio contro il danese Holger Rune (n.4 del seeding) in un confronto molto impegnativo.

Tuttavia, è arrivata la comunicazione del ritiro prima di scendere in campo di Arnaldi e attualmente non si conoscono i motivi di questo forfait dell’ultimo minuto. Si spera che non ci sia dietro qualcosa di importante dal punto di vista fisico che possa mettere a repentaglio la presenza di Matteo a Wimbledon.

See more Queen’s update:

OUT: Arnaldi

IN: O’Connell (LL, will play against Rune) — Entry List Updates (@EntryLists) June 16, 2025

Di conseguenza, al posto del tennista azzurro, è stato ripescato in qualità di lucky loser l’australiano Christopher O’Connell, che aveva perso l’ultimo turno delle qualificazioni contro il connazionale Axel Bolt. Vista questa defezione, sull’erba londinese non ci saranno rappresentanti nostrani, ricordando le cancellazioni dall’elenco degli iscritti di Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti.

Una situazione anomala dettata dalle circostanze e, probabilmente, anche dalla priorità che si vuol dare allo Slam, piuttosto che ad altri eventi in prossimità dello stesso.