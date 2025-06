Matteo Arnaldi rinuncia anche al torneo di Eastbourne: Wimbledon a rischio?

Non arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche di Matteo Arnaldi. Il tennista italiano, infatti, non prenderà parte la prossima settimana al torneo di Eastbourne a causa di un infortunio. L’azzurro, infatti, si era cancellato all’ultimo momento dal torneo del Queen’s. Un evento nel quale avrebbe dovuto affrontare al primo turno il danese Holger Rune.

Stando alle informazioni note, Arnaldi si è procurato una distorsione alla caviglia nell’ultimo allenamento prima di affrontare Rune sui prati britannici. Vista questa defezione anche per un altro torneo, è lecito chiedersi se Matteo riuscirà a recuperare in tempo per Wimbledon.

Dal 30 giugno al 13 luglio, lo Slam di Londra terrà banco e il ligure in questo momento avrà non pochi punti di domanda. In generale, non una situazione così rosea per i tennisti nostrani, se si pensa ai problemi fisici di Lorenzo Musetti, costretto a stare a risposo per una lesione muscolare di 1° grado alla coscia sinistra, e ai dubbi sulla presenza di Matteo Berrettini, che ha rinunciato agli impegni a Stoccarda e proprio al Queen’s.

Non resta che attendere le decisioni a riguardo, augurandosi di vederli tutti in campo nel Tempio del tennis.