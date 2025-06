Massimo Stano in spolvero sulla 20 km: tempo brillante a La Coruna. Palmisano torna sulla distanza

I marciatori italiani di riferimento hanno gareggiato nella 20 km di La Coruna, tradizionale appuntamento del tacco e punta in terra iberica. Massimo Stano ha concluso in quarta posizione con il tempo di 1h18:25, siglando così il terzo crono della carriera: meglio aveva fatto soltanto lo scorso anno in occasione del record italiano (1h17:26) e a inizio marzo (1h18:28 a Taicang). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è ritornato in strada dopo aver siglato il record del mondo della 35 km soltanto tre settimane fa a Podebrady, riabbracciando la distanza di riferimento che il prossimo anno si trasformerà in 21,097 km.

Il fuoriclasse pugliese ha chiuso alle spalle dei giapponesi Toshikazu Yamanishi (1h18:15 per il primatista mondiale) e Masatora Kawano (1h18:19) e del messicano Ricardo Ortiz (1h18:21). Francesco Fortunato si è invece ritirato dopo quindici chilometri, Gianluca Picchiottino ha siglato il personale (20mo in 1h20:06), Emiliano Brigante si è migliorato di un minuto (31mo in 1h21:59).

Antonella Palmisano ha invece terminato al sesto posto nella gara femminile con il tempo di 1h28:28. La Campionessa d’Europa e bronzo iridato ha chiuso a oltre un minuto di distacco dalla spagnola Maria Perez, Campionessa del Mondo capace di imporsi in 1h27:22 davanti alla messicana Alegna Gonzalez (1h27:32) e alla cinese Li Peng (1h27:45). Era la prima uscita dell’anno in questa specialità per la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, che agli Europei a squadre aveva corso la 35 km chiudendo con il record italiano di 2h39:35. Valentina Trapletti è tornata in gara dopo i problemi fisici degli ultimi mesi: 25ma in 1h32:16 al debutto stagionale sulla distanza.